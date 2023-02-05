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وظائف بـ شركة تطوير للخدمات التعليمية TALEMIA

2023-02-05 الساعة 11:40
وظائف بـ شركة تطوير للخدمات التعليمية TALEMIA
المواطن - فريق التحرير

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أعلنت شركة تطوير للخدمات التعليمية (TALEMIA)، عبر الموقع الإلكتروني للتوظيف، عن توفّر وظائف شاغرة، في عددٍ من التخصصات، للعمل في الرياض؛ وذلك وفقاً للتفاصيل التالية:

المسميات الوظيفية:

  1. المدير الفني للتطوير المهني.
  2. أخصائي تقني للتطوير المهني.
  3. محلل النظام.
  4. أخصائي تقني للأنشطة البدنية.
  5. أخصائي أول فني الأنشطة الطلابية والمهنية.
  6. خبير تقني للأنشطة البدنية.
  7. خبير فني الأنشطة الطلابية والمهنية.
  8. والمزيد …

طريقة التقديم: 

أوضحت التعليمية، أنّ التقديم متاحٌ عبر الموقع الإلكتروني للتوظيف، وذلك بدءاً من تاريخ 5 فبراير 2023م.

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للتقديم ومعرفة تفاصيل أكثر عن شروط الوظائف المُعلنة، يرجى الدخول على الرابط التالي: (اضغط هنا).

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