وظائف بـ شركة تطوير للخدمات التعليمية TALEMIA انتهاء تنفيذ مشروعي محطة المعالجة وخطوط وشبكات الصرف الصحي بعقيق الباحة انتقاد بايدن بسبب فشله بإدارة أزمة المنطاد الصيني سارق المركبات في قبضة الشرطة بالجوف طريف والقريات تسجلان أدنى درجة حرارة عند 2 مئوية عواصم تصبح الأكثر جذبًا للمبرمجين حول العالم وظائف بشركة أرامكو روان للحفر في عدة مدن شركة وي كيب السعودية: مشروع المستودعات الرقمية بجدة الأول من نوعه في المملكة جدول دروس الحصص من الأسبوع العاشر لجميع المراحل بايدن يواجه حملة شرسة من الجمهوريين
أعلنت شركة تطوير للخدمات التعليمية (TALEMIA)، عبر الموقع الإلكتروني للتوظيف، عن توفّر وظائف شاغرة، في عددٍ من التخصصات، للعمل في الرياض؛ وذلك وفقاً للتفاصيل التالية:
أوضحت التعليمية، أنّ التقديم متاحٌ عبر الموقع الإلكتروني للتوظيف، وذلك بدءاً من تاريخ 5 فبراير 2023م.
للتقديم ومعرفة تفاصيل أكثر عن شروط الوظائف المُعلنة، يرجى الدخول على الرابط التالي: (اضغط هنا).