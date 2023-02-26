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للدبلوم فأعلى للعمل بمدينة الرياض

وظائف بـ مركز الأمير سلطان للدراسات والبحوث الدفاعية

الأحد ٢٦ فبراير ٢٠٢٣ الساعة ١:٥١ مساءً
وظائف بـ مركز الأمير سلطان للدراسات والبحوث الدفاعية
المواطن - فريق التحرير

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أعلن مركز الأمير سلطان للدراسات والبحوث الدفاعية عبر موقعه الإلكتروني (بوابة التوظيف) توفر وظائف فنية وهندسية للدبلوم فأعلى بمدينة الرياض، وذلك وفقاً لطريقة التقديم الموضحة أدناه.

الوظائف:

1- فني إلكترونيات.
2- أخصائي مواد.
3- مهندس الكترونيات.
4- فني ميكانيكي.
5- مهندس ميكانيكي.

التخصصات المطلوبة:

– الهندسة الكيميائية.
– الهندسة الكهربائية.
– هندسة إلكترونيات.
– الهندسة الميكانيكية.
– أو ما يعادلها.

موعد التقديم:

– التقديم مُتاح الآن بدءا من اليوم الأحد بتاريخ 1444/08/06هـ الموافق 2023/02/26م.

طريقة التقديم:

– من خلال الرابط التالي: اضغط هنا

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