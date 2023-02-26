وظائف بـ مركز الأمير سلطان للدراسات والبحوث الدفاعية

أعلن مركز الأمير سلطان للدراسات والبحوث الدفاعية عبر موقعه الإلكتروني (بوابة التوظيف) توفر وظائف فنية وهندسية للدبلوم فأعلى بمدينة الرياض، وذلك وفقاً لطريقة التقديم الموضحة أدناه.

الوظائف:

1- فني إلكترونيات.

2- أخصائي مواد.

3- مهندس الكترونيات.

4- فني ميكانيكي.

5- مهندس ميكانيكي.

التخصصات المطلوبة:

– الهندسة الكيميائية.

– الهندسة الكهربائية.

– هندسة إلكترونيات.

– الهندسة الميكانيكية.

– أو ما يعادلها.

موعد التقديم:

– التقديم مُتاح الآن بدءا من اليوم الأحد بتاريخ 1444/08/06هـ الموافق 2023/02/26م.

طريقة التقديم:

– من خلال الرابط التالي: اضغط هنا