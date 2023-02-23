وظائف بـ مستشفى الملك عبدالله بن عبدالعزيز الجامعي

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أعلن مستشفى الملك عبدالله بن عبدالعزيز الجامعي، عبر الموقع الإلكتروني للتوظيف، عن توفر وظائف شاغرة لحملة (الدبلوم، البكالوريوس، الماجستير) في عدّة مجالات، وذلك وفقاً للتفاصيل التالية:
السكرتير الطبي التنفيذي III:
المؤهلات والخبرات:
فني مختبرات طبية III-74:
المؤهلات والخبرات:
كبير فني مختبرات طبية 0091:
المؤهلات والخبرات:
السكرتير التنفيذي الثاني:
المؤهلات والخبرات:
طريقة التقديم:
أوضحت المستشفى، أن التقديم مُتاحٌ عبر الموقع الإلكتروني للتوظيف، للتقديم ومعرفة تفاصيل أكثر عن شروط الوظائف المُعلنة، يرجى الدخول على الرابط التالي: (اضغط هنا).