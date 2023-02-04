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وظائف بـ مستشفى الملك فهد للقوات المسلحة بجدة

2023-02-04 الساعة 12:10
وظائف بـ مستشفى الملك فهد للقوات المسلحة بجدة
المواطن - فريق التحرير

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أعلن مستشفى الملك فهد للقوات المسلحة بجدة من خلال موقع الخدمات الطبية للقوات المسلحة توفر وظائف (حراسات أمنية) لحملة (الثانوية العامة)، وذلك وفقاً للتفاصيل وطريقة التقديم الموضحة أدناه.

المسمى الوظيفي:

– حارس أمن (5 وظائف).

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الشروط:

1- سعودي الجنسية.
2- شهادة الثانوية العامة أو ما يعادلها.
3- القدرة على العمل بفعالية وكفاءة.

من ضمن المسؤوليات والواجبات:

1- المهام والمسؤوليات العامة للحراسات الأمنية ومشرفي الأمن.
2- الابتعاد عن كل ما يتعارض مع الوظيفة داخل وخارج مكان العمل.
3- الأخلاق الحميدة مع الناس ومع زملائه والمشرفين.
4- احترام الذات والصبر والأخلاق الحميدة تجاه الآخرين.
5- أن يكون حسن المظهر كحارس أمن.

موعد التقديم:

– التقديم مُتاح الآن بدءا من اليوم السبت بتاريخ 1444/07/13هـ الموافق 2023/02/04م.

طريقة التقديم:

– من خلال الرابط التالي: اضغط هنا

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