وظائف بـ هيئة تنظيم المياه والكهرباء بعدة تخصصات

أعلنت هيئة تنظيم المياه والكهرباء بالرياض عبر موقعها الإلكتروني (بوابة التوظيف) وظائف لكافة المؤهلات (الابتدائية فأعلى) في المجالات التالية (سائقين، تقنية، إدارية، هندسية)، وذلك وفقاً للتفاصيل الموضحة أدناه.