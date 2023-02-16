المياه الوطنية تنفذ مشروعاً لإنشاء خطوط وشبكات للخدمات البيئية بـ169 مليون ريال وظائف بـ هيئة تنظيم المياه والكهرباء بعدة تخصصات قديروف: سأهدي زيلينسكي مسدس هتلر ليقتل نفسه برعاية أمير الرياض افتتاح فعاليات منتدى الابتكار الاجتماعي 2023 المملكة تستأثر بمكامن قوة متفردة لا يدانيها أي مكان في العالم طيران ناس تعلن فتح التوظيف بمجال طاقم الخدمة الجوية تشريع أمريكي جديد لإدانة المسيرات الإيرانية موعد أطول موجة برد تشهدها المملكة وصول الطائرة السعودية الإغاثية الحادية عشرة إلى مطار غازي عنتاب طفل سوري يثير ضجة: انتخبوا جدي بدلا عن غوتيريش
أعلنت هيئة تنظيم المياه والكهرباء بالرياض عبر موقعها الإلكتروني (بوابة التوظيف) وظائف لكافة المؤهلات (الابتدائية فأعلى) في المجالات التالية (سائقين، تقنية، إدارية، هندسية)، وذلك وفقاً للتفاصيل الموضحة أدناه.
1- سائق (وظيفتان).
2- مُحلل أول أمن سيبراني.
3- مُحلل ثاني نظم البنية التحتية.
4- مُحلل ثاني مشاريع تقنية المعلومات.
5- مُحلل اتصالات.
6- مُحلل ثاني علاقات عملاء.
7- مُحلل أول شبكات وأنظمة البنية التحتية.
8- مُحلل ثاني تخطيط الموارد المؤسسية.
9- اختصاصي هندسي (تخطيط – توزيع – الشؤون الفنية).
10- اختصاصي هندسي (تخطيط – توليد – الشؤون الفنية).
11- اختصاصي أول هندسي/اقتصادي/مالي.
12- اختصاصي هندسي.
المؤهلات المطلوبة:
– الشهادة الابتدائية.
– الشهادة المتوسطة (الكفاءة).
– الشهادة الثانوية.
– الدبلوم.
– البكالوريوس فأعلى.