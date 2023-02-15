وظائف بمركز الأمير سلطان للدراسات والبحوث الدفاعية

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أعلن مركز الأمير سلطان للدراسات والبحوث الدفاعية عبر موقعه الإلكتروني (بوابة التوظيف) توفر وظائف إدارية وتقنية وهندسية بمدينة الرياض، وذلك وفقاً لطريقة التقديم الموضحة أدناه.
1- مهندس تصميم إنشائي.
2- أخصائي المشتريات.
3- مشرف الذكاء الاصطناعي وتعلم الآلة.
4- مهندس برمجيات (وظيفتان).
– الهندسة الميكانيكية.
– إدارة الأعمال.
– إدارة سلاسل الإمداد.
– علوم الحاسب.
– هندسة البرمجيات.
– الذكاء الاصطناعي.
– تعلم الآلة.
– أو ما يعادلها.
– يهدف المركز إلى تعزيز ودعم توجهات المملكة الدفاعية والأمنية من خلال إجراء وتطوير البحوث النوعية والتقنية المرتبطة بالمجالات الدفاعية والأمنية والاستراتيجية، وفقاً للخطط والاستراتيجيات التي تضعها الهيئة العامة للصناعات العسكرية.
– التقديم مُتاح الآن بدءا من اليوم الأربعاء بتاريخ 1444/07/24هـ الموافق 2023/02/15م.
– من خلال الرابط التالي:
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