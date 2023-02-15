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وظائف بمركز الأمير سلطان للدراسات والبحوث الدفاعية

الأربعاء ١٥ فبراير ٢٠٢٣ الساعة ١٠:١٩ صباحاً
وظائف بمركز الأمير سلطان للدراسات والبحوث الدفاعية
المواطن - فريق التحرير

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أعلن مركز الأمير سلطان للدراسات والبحوث الدفاعية عبر موقعه الإلكتروني (بوابة التوظيف) توفر وظائف إدارية وتقنية وهندسية بمدينة الرياض، وذلك وفقاً لطريقة التقديم الموضحة أدناه.

الوظائف:

1- مهندس تصميم إنشائي.
2- أخصائي المشتريات.
3- مشرف الذكاء الاصطناعي وتعلم الآلة.
4- مهندس برمجيات (وظيفتان).

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التخصصات المطلوبة:

– الهندسة الميكانيكية.
– إدارة الأعمال.
– إدارة سلاسل الإمداد.
– علوم الحاسب.
– هندسة البرمجيات.
– الذكاء الاصطناعي.
– تعلم الآلة.
– أو ما يعادلها.

نبذة عن المركز:

– يهدف المركز إلى تعزيز ودعم توجهات المملكة الدفاعية والأمنية من خلال إجراء وتطوير البحوث النوعية والتقنية المرتبطة بالمجالات الدفاعية والأمنية والاستراتيجية، وفقاً للخطط والاستراتيجيات التي تضعها الهيئة العامة للصناعات العسكرية.

موعد التقديم:

– التقديم مُتاح الآن بدءا من اليوم الأربعاء بتاريخ 1444/07/24هـ الموافق 2023/02/15م.

طريقة التقديم:

– من خلال الرابط التالي:
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