وظائف بمركز الملك عبدالله للدراسات والبحوث البترولية

أعلن مركز الملك عبدالله للدراسات والبحوث البترولية (كابسارك)، عبر الموقع الإلكتروني للتوظيف، عن توفّر وظائف شاغرة، في عددٍ من التخصصات، للعمل في الرياض، وذلك وفقاً للتفاصيل التالية:

المسميات الوظيفية:

محلل – استشاري. معاون – استشاري. الزميل الثاني – الاقتصاد الكلي. مدير / رئيس – استشارات. مدير العلاقات الرئيسي – الشراكات الإستراتيجية. مشارك – أسواق الكربون. الزميل الأول – تنظيم قطاع الكهرباء. زميل – الرقمنة والأمن السيبراني. زميل – المواد الحرجة في قطاع الكهرباء. والمزيد …

عن المركز: