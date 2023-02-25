الأردن يعلن إسقاط مسيرة مفخخة هددت أمن الحدود التكافؤ شعار مباريات الباطن والاتفاق حكام مواجهتي اليوم في دوري روشن السعودي الإطاحة بـ 23 متورطاً في جرائم مخلة بالشرف وموجبة للتوقيف وظائف بمركز الملك عبدالله للدراسات والبحوث البترولية رقم سلبي غائب من 1932 يُلاحق ليستر سيتي! زلزال بقوة 5.5 درجة يهز منطقة وسط تركيا سفارة المملكة بالكويت تحذر المواطنين: مخالفات تستوجب حجز المركبات شبيه رئيس الوزراء الهندي يثير جدلًا لحظة مناوشات خطيرة بين مقاتلات جوية صينية وأمريكية
أعلن مركز الملك عبدالله للدراسات والبحوث البترولية (كابسارك)، عبر الموقع الإلكتروني للتوظيف، عن توفّر وظائف شاغرة، في عددٍ من التخصصات، للعمل في الرياض، وذلك وفقاً للتفاصيل التالية:
أوضحت إدارة المركز، أنّ التقديم متاحٌ عبر الموقع الإلكتروني للتوظيف، للتقديم ومعرفة تفاصيل أكثر عن شروط الوظائف المُعلنة، يرجى الدخول على الرابط التالي: (اضغط هنا).