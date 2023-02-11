وظائف بمركز جونز هوبكنز أرامكو بعدة تخصصات

أعلن مركز جونز هوبكنز أرامكو للرعاية الصحية، عبر الموقع الإلكتروني للتوظيف، عن توفّر وظائف شاغرة (للجنسين)، في عددٍ من التخصصات؛ للعمل بفروع المركز في عدّة مدن، وذلك وفقاً للتفاصيل التالية:

المسميات الوظيفية: مهندس ميكانيكي أول.

مساعد منسق الحالة – المرضى الداخليون.

كبير محلل الخدمات المالية للمرضى.

أخصائي صيدلة.

محلل مالي أول.

طبيب التخدير العام.

مهندس المشروع.

فني صيدلة.

مستشار خدمات المرضى.

أخصائي أمن.

أخصائي تغذية.

مهندس معماري.

أخصائي تنسيق التفتيش على السلامة.

جراحة تجميلية.

مهندس ميكانيكي مشارك.

أخصائي الإستراتيجيات والمخاطر المؤسسية.

مستشار معاون لخدمات الموارد البشرية.

محلل أعمال مشارك.

مستشار خدمات المرضى.

محاسب مشارك.

طبيب كلى.

أخصائي أشعة.

المسعف المساعد في الطب التقني في حالات الطوارئ.

أخصائي صيدلة.

كبير تقني مختبر سريري – كيمياء.

والمزيد … طريقة التقديم: أوضح المركز، أنّ التقديم مُتاحٌ عبر الموقع الإلكتروني للتوظيف، وذلك بدءًا من تاريخ 11 فبراير 2023م.



وللتقديم ومعرفة تفاصيل أكثر عن شروط الوظائف المُعلنة، يرجى الدخول على الرابط التالي: (اضغط هنا).

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