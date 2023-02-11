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وظائف بمركز جونز هوبكنز أرامكو بعدة تخصصات

السبت ١١ فبراير ٢٠٢٣ الساعة ٢:٠٤ مساءً
وظائف بمركز جونز هوبكنز أرامكو بعدة تخصصات
المواطن - فريق التحرير

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أعلن مركز جونز هوبكنز أرامكو للرعاية الصحية، عبر الموقع الإلكتروني للتوظيف، عن توفّر وظائف شاغرة (للجنسين)، في عددٍ من التخصصات؛ للعمل بفروع المركز في عدّة مدن، وذلك وفقاً للتفاصيل التالية:

المسميات الوظيفية:

  • مهندس ميكانيكي أول.
  • مساعد منسق الحالة – المرضى الداخليون.
  • كبير محلل الخدمات المالية للمرضى.
  • أخصائي صيدلة.
  • محلل مالي أول.
  • طبيب التخدير العام.
  • مهندس المشروع.
  • فني صيدلة.
  • مستشار خدمات المرضى.
  • أخصائي أمن.
  • أخصائي تغذية.
  • مهندس معماري.
  • أخصائي تنسيق التفتيش على السلامة.
  • جراحة تجميلية.
  • مهندس ميكانيكي مشارك.
  • أخصائي الإستراتيجيات والمخاطر المؤسسية.
  • مستشار معاون لخدمات الموارد البشرية.
  • محلل أعمال مشارك.
  • مستشار خدمات المرضى.
  • محاسب مشارك.
  • طبيب كلى.
  • أخصائي أشعة.
  • المسعف المساعد في الطب التقني في حالات الطوارئ.
  • أخصائي صيدلة.
  • كبير تقني مختبر سريري – كيمياء.
  • والمزيد …

طريقة التقديم:

أوضح المركز، أنّ التقديم مُتاحٌ عبر الموقع الإلكتروني للتوظيف، وذلك بدءًا من تاريخ 11 فبراير 2023م.

وللتقديم ومعرفة تفاصيل أكثر عن شروط الوظائف المُعلنة، يرجى الدخول على الرابط التالي: (اضغط هنا).

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