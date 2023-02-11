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في عددٍ من التخصصات

وظائف بمستشفى الملك خالد التخصصي للعيون

السبت ١١ فبراير ٢٠٢٣ الساعة ٤:٢٠ مساءً
وظائف بمستشفى الملك خالد التخصصي للعيون
المواطن - فريق التحرير

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أعلن مستشفى الملك خالد التخصصي للعيون، عبر الموقع الإلكتروني للتوظيف، عن توفر وظائف شاغرة، في عددٍ من التخصصات، للعمل في مدينة الرياض مع ملاحظة أن التقديم للسعوديين فقط، وذلك وفقاً للتفاصيل التالية:

المسميات الوظيفية:

  • محلل أعمال أول.
  • مساعد مستودع (ثانوية فأعلى)..
  • مهندس طباعة ثلاثية الأبعاد.
  • ممثل خدمات المرضى.
  • مخطط مخزون المواد.

المؤهلات:

  •  الثانوية العامة.
  •  الدبلوم.
  •  البكالوريوس.

التخصصات:

  •  التخصصات الإدارية.
  •  التخصصات التقنية.
  •  التخصصات الهندسية.
  •  التخصصات الصحية.

طريقة التقديم:

أوضحت المستشفى أن التقديم متاح عبر الموقع الإلكتروني للتوظيف، يلزم التسجيل في بوابة التوظيف الخاصة بالموقع (يفضل استخدام متصفح Firefox) واتباع الخطوات التالية:

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  1. الدخول على بوابة التوظيف:
  2. تسجيل الدخول أو تسجيل حساب جديد.
  3. كتابة المسمى الوظيفي (باللغة الإنجليزية) والضغط (Search).
  4. اختيار الوظيفة المطلوبة والضغط على (Apply Now).
  5. يجب البحث عن الوظيفة بالرمز الموضح أعلاه؛ بجانب المسمى الوظيفي.

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