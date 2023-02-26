وظائف بمستشفى الملك فيصل التخصصي ومركز الأبحاث

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أعلن مستشفى الملك فيصل التخصصي ومركز الأبحاث عبر الموقع الإلكتروني للتوظيف، عن توفّر وظائف شاغرة في عددٍ من التخصصات، للعمل في عدة مدن؛ وذلك وفقاً للتفاصيل التالية:
أوضحت المستشفى أن التقديم متاح على الموقع الإلكتروني للتوظيف للتقديم ومعرفة تفاصيل أكثر عن شروط الوظائف المُعلنة، يرجى الدخول على الرابط التالي: (اضغط هنا).