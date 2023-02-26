وظائف بمستشفى الملك فيصل التخصصي ومركز الأبحاث

أعلن مستشفى الملك فيصل التخصصي ومركز الأبحاث عبر الموقع الإلكتروني للتوظيف، عن توفّر وظائف شاغرة في عددٍ من التخصصات، للعمل في عدة مدن؛ وذلك وفقاً للتفاصيل التالية:

المسميات الوظيفية:

محاسب. مساعد إداري أول. منسق إداري ثانٍ. استشاري مساعد طب وجراحة العيون. استشاري مساعد التخدير. استشاري مساعد، الرعاية المركزة. استشاري مساعد، الأمراض الجلدية. استشاري مساعد، طب الأورام. مساعد رئيس تمريض. عالم أبحاث مشارك. نجار ثاني. كاتب. مركب سجاد أول. مجهز أطعمة باردة. استشاري تخدير. استشاري قلب. طباخ ثانٍ. مساعد اول طب أسنان. مساعد تنفيذي. كهربائي ثاني. مساعد خدمات الطعام. والمزيد …

طريقة التقديم: