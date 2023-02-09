وظائف بهيئة تنظيم المياه والكهرباء في مختلف التخصصات

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أعلنت هيئة تنظيم المياه والكهرباء بالرياض عبر موقعها الإلكتروني (بوابة التوظيف) فتح التوظيف في مختلف التخصصات، وذلك وفقاً للتفاصيل الموضحة أدناه.
1- محلل مخاطر والتزام.
2- محلل أمن البنية التحتية.
3- أخصائي تخطيط.
4- أخصائي تميز مؤسسي.
5- أخصائي إدارة مشاريع.
– التخصصات الإدارية.
– التخصصات التقنية.
– التخصصات الهندسية.
– التقديم مُتاح الآن بدءاً من اليوم الخميس بتاريخ 1444/07/18هـ الموافق 2023/02/09م.
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