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وظائف شاغرة بالتصنيع الوطنية في 3 مدن

الجمعة ١٧ فبراير ٢٠٢٣ الساعة ٦:٠٧ مساءً
وظائف شاغرة بالتصنيع الوطنية في 3 مدن
المواطن- خالد الأحمد

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أعلنت شركة التصنيع الوطنية “التصنيع”، عبر موقعها الإلكتروني، عن توفّر وظائف إدارية وهندسية وفنية شاغرة للسعوديين، من حمَلة شهادات الدبلوم والبكالوريوس في عدد من التخصصات؛ وذلك للعمل بفروع الشركة في كل من الرياض، والجبيل، وجازان.

تفاصيل وظائف التصنيع الوطنية

وأبرزت شركة التصنيع الوطنية، أنَّ الوظائف المتاحة وفق المسميات التالية:

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– ممثل مبيعات (الرياض).

– مهندس الإنتاج (الرياض).

– مشغل معدات (الرياض).

– رئيس قسم التوظيف والتدريب (الجبيل).

– مهندس بيئي (جازان).

– مشرف مناوب/ تشغيل العمليات (الرياض).

– منسق/ معالج الطلبات (الرياض).

التقديم على الوظائف

وأوضحت شركة التصنيع الوطنية، أنّ التقديم مُتاحٌ عبر موقعها الإلكتروني للتوظيف، وذلك بدءًا من تاريخ اليوم الموافق 17 فبراير 2023م.

وللتقديم ومعرفة تفاصيل أكثر عن شروط الوظائف المُعلنة، يرجى الدخول على الرابط التالي: (هنا)

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