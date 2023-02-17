وظائف شاغرة بالتصنيع الوطنية في 3 مدن

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أعلنت شركة التصنيع الوطنية “التصنيع”، عبر موقعها الإلكتروني، عن توفّر وظائف إدارية وهندسية وفنية شاغرة للسعوديين، من حمَلة شهادات الدبلوم والبكالوريوس في عدد من التخصصات؛ وذلك للعمل بفروع الشركة في كل من الرياض، والجبيل، وجازان.
وأبرزت شركة التصنيع الوطنية، أنَّ الوظائف المتاحة وفق المسميات التالية:
– ممثل مبيعات (الرياض).
– مهندس الإنتاج (الرياض).
– مشغل معدات (الرياض).
– رئيس قسم التوظيف والتدريب (الجبيل).
– مهندس بيئي (جازان).
– مشرف مناوب/ تشغيل العمليات (الرياض).
– منسق/ معالج الطلبات (الرياض).
وأوضحت شركة التصنيع الوطنية، أنّ التقديم مُتاحٌ عبر موقعها الإلكتروني للتوظيف، وذلك بدءًا من تاريخ اليوم الموافق 17 فبراير 2023م.
وللتقديم ومعرفة تفاصيل أكثر عن شروط الوظائف المُعلنة، يرجى الدخول على الرابط التالي: (هنا)