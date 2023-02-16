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وظائف شاغرة بالهيئة الملكية لمحافظة العلا

الخميس ١٦ فبراير ٢٠٢٣ الساعة ٧:٥٦ مساءً
وظائف شاغرة بالهيئة الملكية لمحافظة العلا
المواطن- خالد الأحمد

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أعلنت الهيئة الملكية لمحافظة العلا، عبر موقعها الإلكتروني، عن توفّر وظائف إدارية شاغرة للجنسين، من حمَلة شهادات البكالوريوس والماجستير في عدد من التخصصات؛ وذلك للعمل بمقر الهيئة الملكية في محافظة العلا.

تفاصيل وظائف الهيئة الملكية

وأبرزت الهيئة الملكية لمحافظة العلا، أنّ الوظائف المتاحة على مسمى:

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– مدير الطرق والمرور: شهادة البكالوريوس في تخصص ذي الصلة.

– مدير المشاركة المجتمعية: شهادة البكالوريوس في تخصصات: (التنمية، العلوم الاجتماعية، العمل الاجتماعي)، أو أي تخصص ذي الصلة، ويفضل شهادة الماجستير.

التقديم على الوظائف

وأوضحت الهيئة الملكية لمحافظة العلا، أن التقديم متاح عبر موقعها الإلكتروني للتوظيف، وذلك بدءًا من تاريخ اليوم الموافق 16 فبراير 2023م.

وللتقديم ومعرفة تفاصيل أكثر عن شروط الوظائف المُعلنة، يرجى الدخول على الرابط التالي: (هنا)

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