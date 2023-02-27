وظائف شاغرة بشركة أرامكو روان للحفر

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أعلنت شركة أرامكو روان للحفر، عبر موقعها الإلكتروني، عن توفّر وظائف فنية وهندسية وإدارية شاغرة للسعوديين، من حمَلة شهادات الدبلوم والبكالوريوس في عدد من التخصصات؛ وذلك للعمل بفروع الشركة ومشاريعها في محافظات المنطقة الشرقية.
وأبرزت شركة أرامكو روان للحفر، أنَّ الوظائف المتاحة وفق المسميات التالية:
– فني إلكتروني أول: شهادة الدبلوم في تخصص الإلكترونيات، أو أي تخصص ذي الصلة.
– مهندس بارجة أول: شهادة البكالوريوس في تخصص هندسي ذي الصلة.
– أخصائي دعم الموارد البشرية والرواتب: شهادة البكالوريوس في تخصصات: (تقنية المعلومات، علوم الكمبيوتر)، أو أي تخصص ذي الصلة.
وأوضحت شركة أرامكو روان للحفر، أنّ التقديم مُتاحٌ عبر موقعها الإلكتروني للتوظيف، وذلك بدءًا من تاريخ اليوم الموافق 27 فبراير 2023م؛ والتقديم مستمر حتى تاريخ 1 مايو 2023م.
وللتقديم ومعرفة تفاصيل أكثر عن شروط الوظائف المُعلنة، يرجى الدخول على الرابط التالي: (هنا)