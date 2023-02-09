وظائف شاغرة بشركة التصنيع في 3 مدن

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أعلنت شركة التصنيع الوطنية “التصنيع”، عبر موقعها الإلكتروني، عن توفّر وظائف إدارية وهندسية شاغرة للسعوديين، من حمَلة شهادات الدبلوم والبكالوريوس في عدد من التخصصات؛ وذلك للعمل بفروع الشركة في كل من الرياض، والجبيل، وجدة.
وأبرزت شركة التصنيع الوطنية، أنَّ الوظائف المتاحة وفق المسميات التالية:
– ممثل مبيعات (عدد وظيفتين/ الرياض): شهادة البكالوريوس في تخصصات: (الهندسة الكيميائية، الهندسة الصناعية، التسويق)، أو أي تخصص ذي الصلة.
– أخصائي آلات (الجبيل): شهادة الدبلوم في تخصص الأجهزة والتحكم، أو ما يعادلها.
– ممثل مبيعات (جدة): شهادة الدبلوم أو البكالوريوس في تخصص ذي الصلة.
وأوضحت شركة التصنيع الوطنية، أنّ التقديم مُتاحٌ عبر موقعها الإلكتروني للتوظيف، وذلك بدءًا من تاريخ اليوم الموافق 9 فبراير 2023م.
وللتقديم ومعرفة تفاصيل أكثر عن شروط الوظائف المُعلنة، يرجى الدخول على الرابط التالي: (هنا)