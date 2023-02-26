وظائف شاغرة بشركة بن زقر في 3 مدن

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أعلنت شركة بن زقر التجارية، عبر موقعها الإلكتروني، عن توفّر وظائف إدارية شاغرة للسعوديين، من حمَلة شهادات الدبلوم والبكالوريوس في عدد من التخصصات؛ وذلك للعمل بفروع الشركة في المدن التالية: (الرياض، والدمام، وجدة).
وأبرزت شركة بن زقر التجارية، أنّ الوظائف المتاحة على مسمى:
– تنفيذي تسويق (عدد 3 وظائف/ الرياض، والدمام، وجدة): شهادة لبكالوريوس في تخصص إدارة الضيافة، أو أي تخصص ذي الصلة.
– منسق النقل (الرياض): شهادة الدبلوم أو البكالوريوس في تخصصات: (اللوجستيات والعمليات، أو إدارة الأعمال).
وأوضحت شركة بن زقر التجارية، أنّ التقديم مُتاحٌ عبر موقعها الإلكتروني للتوظيف، وذلك بدءًا من تاريخ اليوم الموافق 26 فبراير 2023م؛ والتقديم مستمر حتى تاريخ 27 إبريل 2023م.
وللتقديم ومعرفة تفاصيل أكثر عن شروط الوظائف المُعلنة، يرجى الدخول على الرابط التالي: (هنا)