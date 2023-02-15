وظائف شاغرة بفروع البنك السعودي الفرنسي

أعلن البنك السعودي الفرنسي، عبر موقعه الإلكتروني، عن توفّر وظائف إدارية شاغرة للسعوديين، من حمَلة شهادات الثانوية العامة والدبلوم والبكالوريوس والماجستير في عدد من التخصصات؛ وذلك للعمل بفروع البنك في كل من حفر الباطن، والرياض.

تفاصيل وظائف البنك السعودي الفرنسي

وأبرزت إدارة البنك، أنّ الوظائف المتاحة وفق المسميات التالية:

– موظف خدمة العملاء (حفر الباطن).

– مسؤول الشؤون الإدارية (الرياض).

– مدير العلاقات المصرفية المميزة (الرياض).

– مسؤول مركز الدفاع عن الأمن السيبراني والاندماج (الرياض).

التقديم على الوظائف

وأوضحت إدارة البنك، أنَّ التقديم مُتاحٌ عبر الموقع الإلكتروني للتوظيف، وذلك بدءًا من تاريخ اليوم الموافق 15 فبراير 2023م؛ والتقديم مستمر حتى تاريخ 1 مارس 2023م.

وللتقديم ومعرفة تفاصيل أكثر عن شروط الوظائف المُعلنة، يرجى الدخول على الرابط التالي: (هنا)