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وظائف شاغرة بفروع خدمات الملاحة الجوية

2023-02-01 الساعة 3:37
وظائف شاغرة بفروع خدمات الملاحة الجوية
المواطن- خالد الأحمد

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أعلنت شركة خدمات الملاحة الجوية السعودية، عبر موقعها الإلكتروني، عن توفّر وظائف فنية وإدارية شاغرة للسعوديين، من حمَلة شهادات الدبلوم والبكالوريوس في عدد من التخصصات؛ وذلك للعمل بفروع الشركة في كل من الدمام، وجدة.

تفاصيل وظائف الملاحة الجوية

وبيّنت شركة خدمات الملاحة الجوية، أنَّ الوظائف المتاحة وفق المسميات التالية:

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– مشرف فني صيانة/ مرافق (الدمام): شهادة الدبلوم التقني أو أعلى في تخصص ذي الصلة.

– مصمم مخطط الطيران (جدة): شهادة الدبلوم التقني في تخصصات: (نظم المعلومات الجغرافية، معلومات الطيران)، ويفضل شهادة البكالوريوس.

– أخصائي ضمان الجودة (جدة): شهادة البكالوريوس في تخصص إدارة الأعمال.

– أخصائي/ شريك أعمال الموارد البشرية (جدة): شهادة البكالوريوس في تخصصات: (إدارة الأعمال، الموارد البشرية).

التقديم على الوظائف

وأوضحت شركة خدمات الملاحة الجوية، أنّ التقديم مُتاحٌ عبر موقعها الإلكتروني للتوظيف، وذلك بدءًا من تاريخ اليوم الموافق 1 فبراير 2023م؛ والتقديم مستمر حتى تاريخ 14 فبراير 2023م.

وللتقديم ومعرفة تفاصيل أكثر عن شروط الوظائف المُعلنة، يرجى الدخول على الرابط التالي: (هنا)

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