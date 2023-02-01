وظائف شاغرة بفروع خدمات الملاحة الجوية

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أعلنت شركة خدمات الملاحة الجوية السعودية، عبر موقعها الإلكتروني، عن توفّر وظائف فنية وإدارية شاغرة للسعوديين، من حمَلة شهادات الدبلوم والبكالوريوس في عدد من التخصصات؛ وذلك للعمل بفروع الشركة في كل من الدمام، وجدة.
وبيّنت شركة خدمات الملاحة الجوية، أنَّ الوظائف المتاحة وفق المسميات التالية:
– مشرف فني صيانة/ مرافق (الدمام): شهادة الدبلوم التقني أو أعلى في تخصص ذي الصلة.
– مصمم مخطط الطيران (جدة): شهادة الدبلوم التقني في تخصصات: (نظم المعلومات الجغرافية، معلومات الطيران)، ويفضل شهادة البكالوريوس.
– أخصائي ضمان الجودة (جدة): شهادة البكالوريوس في تخصص إدارة الأعمال.
– أخصائي/ شريك أعمال الموارد البشرية (جدة): شهادة البكالوريوس في تخصصات: (إدارة الأعمال، الموارد البشرية).
وأوضحت شركة خدمات الملاحة الجوية، أنّ التقديم مُتاحٌ عبر موقعها الإلكتروني للتوظيف، وذلك بدءًا من تاريخ اليوم الموافق 1 فبراير 2023م؛ والتقديم مستمر حتى تاريخ 14 فبراير 2023م.
وللتقديم ومعرفة تفاصيل أكثر عن شروط الوظائف المُعلنة، يرجى الدخول على الرابط التالي: (هنا)