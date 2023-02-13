قائد مركبة يسير عكس السير في الرياض والمرور يتفاعل وظائف شاغرة بفروع شركة الرقيب وزير العدل: الحياد والتجرد والموضوعية من أهم صفات القانوني المملكة أول من قدمت المساعدات لمنكوبي سوريا وظائف فنية شاغرة في مجموعة التركي رصد كوكبي الزهرة والمشتري في سماء السعودية التجارة تدعو المنشآت لإصدار تراخيص تخفيضات يوم التأسيس إلكترونيًا طفل سوري يتطوع مُترجمًا لفريق الإغاثة السعودي في تركيا إعلان نتائج القبول النهائي على وظائف الأمن الدبلوماسي إطلاق منتج الاستثمار في صناديق ما قبل الطرح الأولي للاكتتاب العام
أعلنت شركة حمد محمد الرقيب وأولاده التجارية، عبر موقعها الإلكتروني، عن توفّر وظائف إدارية شاغرة للجنسين، من حمَلة شهادات الدبلوم والبكالوريوس في عدد من التخصصات؛ وذلك للعمل بفروع المعارض والمتاجر التابعة للشركة في كل من الرياض، والخبر، وجدة.
وأبرزت شركة الرقيب التجارية، أنّ الوظائف المتاحة وفق المسميات التالية:
– مصمم داخلي (الرياض).
– مدقق داخلي أول (الخبر).
– مساعد مبيعات (الخبر).
– مصمم داخلي (الخبر).
– مساعد مبيعات (جدة).
– مصمم داخلي (جدة).
وأوضحت شركة الرقيب التجارية، أن التقديم مُتاحٌ عبر موقعها الإلكتروني للتوظيف، وذلك بدءًا من تاريخ اليوم الموافق 13 فبراير 2023م.
وللتقديم ومعرفة تفاصيل أكثر عن شروط الوظائف المُعلنة، يرجى الدخول على الرابط التالي: (هنا)