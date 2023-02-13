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وظائف شاغرة بفروع شركة الرقيب

الإثنين ١٣ فبراير ٢٠٢٣ الساعة ٨:١١ مساءً
وظائف شاغرة بفروع شركة الرقيب
المواطن- خالد الأحمد

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أعلنت شركة حمد محمد الرقيب وأولاده التجارية، عبر موقعها الإلكتروني، عن توفّر وظائف إدارية شاغرة للجنسين، من حمَلة شهادات الدبلوم والبكالوريوس في عدد من التخصصات؛ وذلك للعمل بفروع المعارض والمتاجر التابعة للشركة في كل من الرياض، والخبر، وجدة.

تفاصيل وظائف شركة الرقيب

وأبرزت شركة الرقيب التجارية، أنّ الوظائف المتاحة وفق المسميات التالية:

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– مصمم داخلي (الرياض).

– مدقق داخلي أول (الخبر).

– مساعد مبيعات (الخبر).

– مصمم داخلي (الخبر).

– مساعد مبيعات (جدة).

– مصمم داخلي (جدة).

التقديم على الوظائف

وأوضحت شركة الرقيب التجارية، أن التقديم مُتاحٌ عبر موقعها الإلكتروني للتوظيف، وذلك بدءًا من تاريخ اليوم الموافق 13 فبراير 2023م.

وللتقديم ومعرفة تفاصيل أكثر عن شروط الوظائف المُعلنة، يرجى الدخول على الرابط التالي: (هنا)

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