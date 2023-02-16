وظائف شاغرة بفروع شركة المراعي

التعادل الإيجابي عنوان مباراة الطائي والعدالة إدارة التواصل الإستراتيجي بوزارة الدفاع تشارك في برنامج التعايش الإعلامي بقطر تغريم دجى جدة للمقاولات 10 ملايين ريال لمخالفتها نظام المنافسة في مشروع صالة القدوم بمطار عرعر وظائف شاغرة بالهيئة الملكية لمحافظة العلا تقارير: ميسي يرفض الانضمام لـ برشلونة أو الهلال ويحدد ناديه الجديد مساعدات الإغاثة السعودية تصل الشمال السوري غدًا السجن 5 سنين وغرامة 5 ملايين عقوبة تزوير أي سجل إلكتروني السديس يشيد بالجهود الإعلامية وتطورها في رئاسة الحرمين صور فضائية مذهلة للصدع الكبير في تركيا مقطع فيديو يُبرئ عبد الرزاق حمد الله من تهمة إساءته للاعب العدالة
أعلنت شركة المراعي لتصنيع وتوزيع المواد الغذائية والألبان والمشروبات، عبر موقعها الإلكتروني، عن توفّر وظائف إدارية شاغرة للسعوديين، من حمَلة شهادة البكالوريوس في عدد من التخصصات؛ وذلك للعمل بفروع الشركة في كل من الرياض، وحائل.
وبيّنت شركة المراعي أنَّ الوظائف المتاحة على مسمى:
– مدير التسويق الرقمي (الرياض): شهادة البكالوريوس في تخصصات: (التسويق الرقمي، أنظمة تقنية المعلومات).
– مدير مختبر/ الدواجن (حائل): شهادة البكالوريوس في تخصص ذي الصلة.
وأوضحت شركة المراعي، أنّ التقديم مُتاحٌ عبر موقعها الإلكتروني للتوظيف، وذلك بدءًا من تاريخ اليوم الموافق 16 فبراير 2023م.
وللتقديم ومعرفة تفاصيل أكثر عن شروط الوظائف المُعلنة، يرجى الدخول على الرابط التالي: (هنا)