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وظائف شاغرة بفروع شركة سيمينس

2023-02-08 الساعة 6:43
وظائف شاغرة بفروع شركة سيمينس
المواطن- خالد الأحمد

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أعلنت شركة سيمينس الألمانية الدولية “SIEMENS”، عبر موقعها الإلكتروني، عن توفّر وظائف إدارية وصحية وهندسية شاغرة للسعوديين، من حمَلة شهادة البكالوريوس في عدد من التخصصات؛ وذلك للعمل بفروع الشركة ومشاريعها القائمة بالمملكة في كل من الرياض، والخبر.

تفاصيل وظائف سيمينس

وأبرزت شركة سيمينس، أنّ الوظائف المتاحة وفق المسميات التالية:

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– أخصائي مبيعات الخدمة (الرياض).

– أخصائي تطبيقات إكلينيكية/ تصوير الأوعية الدموية (الرياض).

– مدير المبيعات (الخبر).

– رئيس فريق إدارة الأعمال / مدير مشروع تجاري (الخبر).

– أخصائي المشتريات (الخبر).

التقديم على الوظائف

وأوضحت شركة سيمينس، أن التقديم مُتاحٌ عبر موقعها الإلكتروني للتوظيف، وذلك بدءًا من تاريخ اليوم الموافق 8 فبراير 2023م.

وللتقديم ومعرفة تفاصيل أكثر عن شروط الوظائف المُعلنة، يرجى الدخول على الرابط التالي: (هنا)

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