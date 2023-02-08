وظائف شاغرة بفروع شركة سيمينس

تشكيل النصر المتوقع لمواجهة الوحدة لا يمكن التنبؤ بالزلازل وتطبيق كود البناء يحمي المباني شرط ليونيل ميسي للعودة إلى برشلونة إدانة نائب بريطاني سابق بـ 6 تهم فساد واحتيال انطلاق الجولة الـ16 من دوري روشن غدًا كولر يحلم بالفوز الأول أمام ريال مدريد أنشيلوتي يستبعد نجم الريال ضد الأهلي النصر يسعى للتعويض ضد الوحدة الداخلية تستعرض تقنياتها في مكافحة الجريمة وتعزيز الأمن وظائف شاغرة في هيئة المراجعين والمحاسبين
أعلنت شركة سيمينس الألمانية الدولية “SIEMENS”، عبر موقعها الإلكتروني، عن توفّر وظائف إدارية وصحية وهندسية شاغرة للسعوديين، من حمَلة شهادة البكالوريوس في عدد من التخصصات؛ وذلك للعمل بفروع الشركة ومشاريعها القائمة بالمملكة في كل من الرياض، والخبر.
وأبرزت شركة سيمينس، أنّ الوظائف المتاحة وفق المسميات التالية:
– أخصائي مبيعات الخدمة (الرياض).
– أخصائي تطبيقات إكلينيكية/ تصوير الأوعية الدموية (الرياض).
– مدير المبيعات (الخبر).
– رئيس فريق إدارة الأعمال / مدير مشروع تجاري (الخبر).
– أخصائي المشتريات (الخبر).
وأوضحت شركة سيمينس، أن التقديم مُتاحٌ عبر موقعها الإلكتروني للتوظيف، وذلك بدءًا من تاريخ اليوم الموافق 8 فبراير 2023م.
وللتقديم ومعرفة تفاصيل أكثر عن شروط الوظائف المُعلنة، يرجى الدخول على الرابط التالي: (هنا)