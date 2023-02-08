وظائف شاغرة بفروع شركة Ericsson

أعلنت شركة إريكسون “Ericsson”، عبر موقعها الإلكتروني، عن توفّر وظائف إدارية وهندسية شاغرة للسعوديين، من حمَلة شهادة البكالوريوس في عدد من التخصصات؛ وذلك للعمل بفروع الشركة بالمملكة في كل من جدة، والرياض.

تفاصيل وظائف Ericsson

وأبرزت شركة إريكسون، أنَّ الوظائف المتاحة وفق المسميات التالية:

– أخصائي الخدمات الميدانية/ مدير منطقة (جدة).

– رئيس الخدمات المالية (الرياض).

– مهندس حلول (جدة).

– مهندس العمليات الآلية (الرياض).

– مهندس شبكات (الرياض).

التقديم على الوظائف

وأوضحت شركة إريكسون، أنَّ التقديم مُتاحٌ عبر موقعها الإلكتروني للتوظيف، وذلك بدءًا من تاريخ اليوم الأربعاء الموافق 8 فبراير 2023م.

وللتقديم ومعرفة تفاصيل أكثر عن شروط الوظائف المُعلنة، يرجى الدخول على الرابط التالي: (هنا)