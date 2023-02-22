وظائف شاغرة بفروع طيران الإمارات

أعلنت شركة طيران الإمارات، عبر موقعها الإلكتروني، عن توفّر وظائف إدارية شاغرة للسعوديين، من حمَلة شهادة والبكالوريوس في عدد من التخصصات؛ وذلك للعمل بفروع مكاتب السياحية التابعة لها بالمملكة “مكتب دناتا للسفريات” في كل من الرياض، والخبر.

تفاصيل وظائف طيران الإمارات

وبيّنت شركة طيران الإمارات، أنّ الوظائف المتاحة على مسمى:

– مدير علاقات العملاء (الرياض): شهادة البكالوريوس في تخصصات: (إدارة الأعمال، السفر والسياحة)، أو ما يعادلها.

– مدير الإنتاج (الخبر): شهادة البكالوريوس في تخصص إدارة الأعمال، أو أي تخصص ذي الصلة.

التقديم على الوظائف

وأوضحت شركة طيران الإمارات، أنّ التقديم مُتاحٌ عبر موقعها الإلكتروني للتوظيف، وذلك بدءًا من تاريخ اليوم الموافق 22 فبراير 2023م؛ والتقديم مستمر حتى تاريخ 8 مارس 2023م.

وللتقديم ومعرفة تفاصيل أكثر عن شروط الوظائف المُعلنة، يرجى الدخول على الرابط التالي: (هنا)