وظائف شاغرة بفروع عبداللطيف جميل

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أعلنت مجموعة شركة عبداللطيف جميل، عبر موقعها الإلكتروني، عن توفّر وظائف إدارية شاغرة للسعوديين، من حمَلة شهادات الثانوية العامة والبكالوريوس في عدد من التخصصات؛ وذلك للعمل بفروع معارض الشركة في كل من جدة، والطائف.
وأبرزت شركة عبداللطيف جميل، أن الوظائف المتاحة وفق المسميات التالية:
– أخصائي موارد بشرية (عدد وظيفتين/ جدة): شهادة البكالوريوس في تخصصات: (الموارد البشرية، أو إدارة الأعمال).
– مسؤول قطع غيار (عدد وظيفتين/ الطائف): شهادة الثانوية العامة، أو ما يعادلها.
وأوضحت شركة عبداللطيف جميل، أن التقديم متاح عبر موقعها الإلكتروني للتوظيف، وذلك بدءًا من تاريخ اليوم الموافق 13 فبراير 2023م؛ والتقديم مستمر حتى تاريخ 14 أبريل 2023م.
وللتقديم ومعرفة تفاصيل أكثر عن شروط الوظائف المُعلنة، يرجى الدخول على الرابط التالي: (هنا)