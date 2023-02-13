Icon

الأهلي يتجاوز العروبة بهدف نظيف Icon 6 أحداث غريبة شهدها العالم في 10 أيام Icon وظائف شاغرة بفروع عبداللطيف جميل Icon مسعفة سعودية تروي موقفًا صعبًا مع طفل في تركيا: صرنا نواسي بعض Icon الهلال يرفع عرضه لضم ميسي Icon وظائف شاغرة في فروع الخطوط القطرية Icon ما علاقة أشكال البشر بالمناخ؟ Icon وصول تحديث iOS 16.3.1 بتحديثات أمنية و إصلاحات مهمة للأخطاء Icon وظائف شاغرة لدى أرامكو الطبي Icon ضبط باكستاني في جدة بحوزته 2 كيلو من الشبو Icon

مرخصة من وزارة الاعلام

السعودية اليوم

أخبار أمنية

صوت المواطن

وظائف

الرياضة

كوبونات المواطن

السوق

حساب المواطن

العالم

المجتمع

وظائف
السعودية اليوم
حصاد اليوم

وظائف شاغرة بفروع عبداللطيف جميل

الإثنين ١٣ فبراير ٢٠٢٣ الساعة ١٠:٤١ مساءً
وظائف شاغرة بفروع عبداللطيف جميل
المواطن- خالد الأحمد

مواضيع ذات علاقة

أعلنت مجموعة شركة عبداللطيف جميل، عبر موقعها الإلكتروني، عن توفّر وظائف إدارية شاغرة للسعوديين، من حمَلة شهادات الثانوية العامة والبكالوريوس في عدد من التخصصات؛ وذلك للعمل بفروع معارض الشركة في كل من جدة، والطائف.

تفاصيل وظائف عبداللطيف جميل

وأبرزت شركة عبداللطيف جميل، أن الوظائف المتاحة وفق المسميات التالية:

قد يهمّك أيضاً
Img

خطيب المسجد الحرام: معونة السعودية للمنكوبين واجب وإغاثة للملهوف

Img

المخابرات الأمريكية متورطة في تفجير نورد ستريم

– أخصائي موارد بشرية (عدد وظيفتين/ جدة): شهادة البكالوريوس في تخصصات: (الموارد البشرية، أو إدارة الأعمال).

– مسؤول قطع غيار (عدد وظيفتين/ الطائف): شهادة الثانوية العامة، أو ما يعادلها.

التقديم على الوظائف

وأوضحت شركة عبداللطيف جميل، أن التقديم متاح عبر موقعها الإلكتروني للتوظيف، وذلك بدءًا من تاريخ اليوم الموافق 13 فبراير 2023م؛ والتقديم مستمر حتى تاريخ 14 أبريل 2023م.

وللتقديم ومعرفة تفاصيل أكثر عن شروط الوظائف المُعلنة، يرجى الدخول على الرابط التالي: (هنا)

Al Mouwaten تابعوا آخر أخبار صحيفة المواطن على Google news
تعليقك على الخبر
لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني | الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *
التعليق
الاسم
البريد الإلكتروني

إقرأ المزيد

أشرف حكيمي: سعيد بتكريمي في Joy Awards
الرياضة

أشرف حكيمي: سعيد بتكريمي في Joy Awards

الرياضة
موعد مباريات الهلال بـ كأس العالم للأندية
الرياضة

موعد مباريات الهلال بـ كأس العالم للأندية

الرياضة
رصد 10 مخالفات على المنشآت الصحية في...
السعودية اليوم

رصد 10 مخالفات على المنشآت الصحية في...

السعودية اليوم
وظائف شاغرة في مجموعة عبداللطيف جميل
وظائف

وظائف شاغرة في مجموعة عبداللطيف جميل

وظائف
حصيلة قتلى زلزال تركيا وسوريا تتجاوز 30...
العالم

حصيلة قتلى زلزال تركيا وسوريا تتجاوز 30...

العالم
كلب يعض فنانة مصرية بالشارع
مشاهير

كلب يعض فنانة مصرية بالشارع

مشاهير
حساب المواطن يوضح خطوات التقديم على الاعتراض...
السعودية اليوم

حساب المواطن يوضح خطوات التقديم على الاعتراض...

السعودية اليوم
ماذا تعرف عن أيمن السياري محافظ البنك...
السعودية اليوم

ماذا تعرف عن أيمن السياري محافظ البنك...

السعودية اليوم