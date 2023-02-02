وظائف شاغرة بفروع مركز أرامكو الطبي

أعلن مركز جونز هوبكنز أرامكو للرعاية الصحية، عبر موقعه الإلكتروني، عن توفّر وظائف صحية وإدارية شاغرة للجنسين، من حمَلة شهادات البكالوريوس والماجستير والدكتوراه والبورد في عدد من التخصصات؛ وذلك للعمل بفروع المركز في كل من الظهران، ورأس تنورة.

تفاصيل وظائف أرامكو الطبي

وأبرز مركز أرامكو الطبي، أنَّ الوظائف المتاحة وفق المسميات التالية:

– طبيب الطب النفسي (الظهران).

– أخصائي طب الأسرة (رأس تنورة).

– استشاري مساعد/ الجراحة العامة (الظهران).

– أخصائي التشخيص العصبي الكهربائي (الظهران).

– طبيب رعاية أولية (الظهران).

– أخصائي أول أمراض النطق واللغة (الظهران).

– مستشار قانوني (الظهران).

التقديم على الوظائف

وأوضح مركز أرامكو الطبي، أنّ التقديم مُتاحٌ عبر موقعه الإلكتروني للتوظيف، وذلك بدءًا من تاريخ اليوم الموافق 2 فبراير 2023م.

وللتقديم ومعرفة تفاصيل أكثر عن شروط الوظائف المُعلنة، يرجى الدخول على الرابط التالي: (هنا)