وظائف شاغرة بمدينة الملك فهد الطبية

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أعلنت مدينة الملك فهد الطبية “عضو التجمع الصحي الثاني، عبر موقع تويتر ، عن فتح التقديم للعمل بـ (دوام جزئي) عبر برنامج فني تقدير تكاليف المعتمد، الخاص بهيئة التخصصات الصحية والمنفذ في مدينة الملك فهد الطبية – مع ملاحظة أن التقديم متاح للسعوديين فقط، وفقاً للتفاصيل التالية:
المؤهلات والخبرات:
أوضحت المدينة، أن التقديم مُتاحٌ عبر الموقع الإلكتروني للتوظيف، للتقديم ومعرفة تفاصيل أكثر عن شروط الوظائف المُعلنة، يمكن الدخول على الرابط التالي: (اضغط هنا).