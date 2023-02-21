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وظائف شاغرة بمركز الدراسات والبحوث الدفاعية

الثلاثاء ٢١ فبراير ٢٠٢٣ الساعة ٨:٤٥ مساءً
وظائف شاغرة بمركز الدراسات والبحوث الدفاعية
المواطن- خالد الأحمد

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أعلن مركز الأمير سلطان للدراسات والبحوث الدفاعية “PSDSARC”، عبر موقعه الإلكتروني، عن توفّر وظائف هندسية شاغرة للسعوديين، من حمَلة شهادة البكالوريوس في عدد من التخصصات؛ وذلك للعمل بمقر المركز الرئيس في مدينة الرياض.

تفاصيل وظائف مركز الأمير سلطان

وأبرز مركز الأمير سلطان للدراسات والبحوث الدفاعية، أن الوظائف المتاحة وفق المسميات التالية:

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– مهندس تصميم أنظمة الاتصالات.

– مهندس اتصالات البيانات.

– مهندس أنظمة التحكم.

التقديم على الوظائف

وأوضح مركز الأمير سلطان للدراسات والبحوث الدفاعية، أنّ التقديم مُتاحٌ عبر الموقع الإلكتروني للتوظيف، وذلك بدءًا من تاريخ اليوم الموافق 21 فبراير 2023م؛ والتقديم مستمر حتى تاريخ 22 إبريل 2023م.

وللتقديم ومعرفة تفاصيل أكثر عن شروط الوظائف المُعلنة، يرجى الدخول على الرابط التالي: (هنا)

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