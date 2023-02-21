وظائف شاغرة بمركز الدراسات والبحوث الدفاعية

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أعلن مركز الأمير سلطان للدراسات والبحوث الدفاعية “PSDSARC”، عبر موقعه الإلكتروني، عن توفّر وظائف هندسية شاغرة للسعوديين، من حمَلة شهادة البكالوريوس في عدد من التخصصات؛ وذلك للعمل بمقر المركز الرئيس في مدينة الرياض.
وأبرز مركز الأمير سلطان للدراسات والبحوث الدفاعية، أن الوظائف المتاحة وفق المسميات التالية:
– مهندس تصميم أنظمة الاتصالات.
– مهندس اتصالات البيانات.
– مهندس أنظمة التحكم.
وأوضح مركز الأمير سلطان للدراسات والبحوث الدفاعية، أنّ التقديم مُتاحٌ عبر الموقع الإلكتروني للتوظيف، وذلك بدءًا من تاريخ اليوم الموافق 21 فبراير 2023م؛ والتقديم مستمر حتى تاريخ 22 إبريل 2023م.
وللتقديم ومعرفة تفاصيل أكثر عن شروط الوظائف المُعلنة، يرجى الدخول على الرابط التالي: (هنا)