وظائف شاغرة بمستشفيات القوات المسلحة في 3 مدن

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أعلنت الإدارة العامة للخدمات الطبية للقوات المسلحة، عن توفر وظائف صحية وإدارية شاغرة للجنسين، من حمَلة شهادات الدبلوم والبكالوريوس والماجستير في عدد من التخصصات؛ وذلك للعمل لدى مستشفى القوات المسلحة بجازان، ومستشفى القوات المسلحة بالجبيل، ومستشفى الأمير سلطان للقوات المسلحة بالمدينة المنورة.
وبينت الإدارة، أن الوظائف المتاحة وفق المسميات التالية:
– طبيب مقيم طوارئ (جازان).
– طبيب مقيم باطنية (عدد 3 وظائف/ جازان).
– مراقب المخزون (الجبيل).
– أخصائي إدارة صحية ومستشفيات (عدد وظيفتين/ المدينة المنورة).
وأوضحت الإدارة، أنّ التقديم مُتاحٌ عبر بوابة التوظيف بالموقع الإلكتروني للإدارة العامة للخدمات الطبية للقوات المسلحة، وذلك بدءًا من تاريخ اليوم الموافق 26 فبراير 2023م؛ والتقديم مستمر حتى تاريخ 12 مارس 2023م.
وللتقديم ومعرفة تفاصيل أكثر عن شروط الوظائف المُعلنة، يرجى الدخول على الرابط التالي: (هنا)