وظائف شاغرة بهيئة الرقابة النووية والإشعاعية

أعلنت هيئة الرقابة النووية والإشعاعية عبر حسابها الرسمي بموقع لينكد إن لخدمات التوظيف (™ LinkedIn) فتح التوظيف في مختلف التخصصات، وذلك وفقاً للمسميات وطريقة التقديم الموضحة أدناه.

الوظائف:

1- مُحلل بيانات.

2- باحث علمي أول (مكافحة التداول غير المشروع).

3- مهندس أول (الأمن النووي ومنع الانتشار).

4- باحث علمي (الممارسات الصناعية والعامة).

5- مهندس (الممارسات الصناعية والعامة).

6- أخصائي (مكافحة التداول غير المشروع).

7- أخصائي (منع الانتشار).

التخصصات المطلوبة:

– القانون.

– علوم البيانات.

– فيزياء.

– فيزياء صحية.

– فيزياء نووية.

– فيزياء إشعاعية.

– الحماية من الإشعاع.

– الهندسة النووية.

– علوم الهندسة الميكانيكية.

– الهندسة الميكانيكية التطبيقية.

– الهندسة الصناعية.

– علوم الهندسة الكهربائية.

– الهندسة الكهربائية التطبيقية.

– علوم الهندسة الصناعية.

– علوم الهندسة النووية.

موعد التقديم:

– التقديم مُتاح الآن بدءاً من اليوم الثلاثاء بتاريخ 1444/08/01هـ الموافق 2023/02/21م.

طريقة التقديم:

– لمعرفة بقية الشروط والمهارات والوصف الوظيفي وللتقديم من خلال الرابط التالي (يتطلب إنشاء حساب بموقع لينكد إن لخدمات التوظيف (™ LinkedIn) قبل التقديم على الوظيفة): اضغط هنا