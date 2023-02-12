وظائف شاغرة في الاتصالات السعودية

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أعلنت شركة الاتصالات السعودية “STC”، عبر موقعها الإلكتروني، عن توفّر وظائف إدارية شاغرة لذوي الخبرة، من حمَلة شهادات البكالوريوس والماجستير في عدد من التخصصات؛ وذلك للعمل لدى المركز الرئيسي للشركة في مدينة الرياض.
وأبرزت شركة الاتصالات السعودية، أنّ الوظائف المتاحة وفق المسميات التالية:
– خبير الذكاء الاصطناعي للموارد البشرية.
– خبير تحليلات الموارد البشرية.
– خبير ذكاء أعمال الموارد البشرية.
– خبير تخطيط إستراتيجية الموارد البشرية.
– مدير المواهب.
– خبير أعمال رئيسي.
وأوضحت شركة الاتصالات السعودية، أنّ التقديم مُتاحٌ عبر موقعها الإلكتروني للتوظيف، وذلك بدءًا من تاريخ اليوم الموافق 12 فبراير 2023م.
وللتقديم ومعرفة تفاصيل أكثر عن شروط الوظائف المُعلنة، يرجى الدخول على الرابط التالي: (هنا)