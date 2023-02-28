وظائف شاغرة في الاتصالات السعودية

أعلنت شركة الاتصالات السعودية “STC”، عبر موقعها الإلكتروني، عن توفّر وظائف إدارية شاغرة لذوي الخبرة، من حمَلة شهادة البكالوريوس في عدد من التخصصات؛ وذلك للعمل لدى المركز الرئيسي للشركة في مدينة الرياض.

تفاصيل وظائف الاتصالات السعودية

وأبرزت شركة الاتصالات السعودية، أنّ الوظائف المتاحة وفق المسميات التالية:

– مساعد مدير سياسات وتمكين إجراءات الموارد البشرية: شهادة البكالوريوس في تخصصات: (إدارة الأعمال، الموارد البشرية).

– مشرف إدارة الفعاليات: شهادة البكالوريوس في تخصصات: (إدارة الأعمال، التسويق).

– أخصائي إدارة الفعاليات: شهادة البكالوريوس في تخصصات: (إدارة الأعمال، التسويق).

– محلل تقييم أول: شهادة البكالوريوس في تخصصات: (إدارة الأعمال، الموارد البشرية).

التقديم على الوظائف

وأوضحت شركة الاتصالات السعودية، أنّ التقديم مُتاحٌ عبر موقعها الإلكتروني للتوظيف، وذلك بدءًا من تاريخ اليوم الموافق 28 فبراير 2023م.

وللتقديم ومعرفة تفاصيل أكثر عن شروط الوظائف المُعلنة، يرجى الدخول على الرابط التالي: (هنا)