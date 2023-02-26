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وظائف شاغرة في البنك الإسلامي

الأحد ٢٦ فبراير ٢٠٢٣ الساعة ٧:٥٤ مساءً
وظائف شاغرة في البنك الإسلامي
المواطن- خالد الأحمد

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أعلن البنك الإسلامي للتنمية، عبر موقعه الإلكتروني، عن توفّر وظائف إدارية شاغرة للجنسين، من حمَلة شهادة البكالوريوس في عدد من التخصصات؛ وذلك للعمل بالمكتب الرئيسي للبنك في محافظة جدة.

تفاصيل وظائف البنك الإسلامي

وأبرزت إدارة البنك، أنَّ الوظائف المتاحة وفق المسميات التالية:

– أخصائي أول النشر الإلكتروني: شهادة البكالوريوس في تخصص النشر الإلكتروني، أو أي تخصص ذي الصلة.

– أخصائي أول حلول المعلومات: شهادة البكالوريوس في تخصص تقنية المعلومات، أو أي تخصص ذي الصلة.

– أخصائي أول تطوير الأعمال: شهادة البكالوريوس في تخصصات: (إدارة الأعمال، تطوير الأعمال، التسويق)، أو أي تخصص ذي الصلة.

– أخصائي أول الحلول الذكية: شهادة البكالوريوس في تخصصات: (علوم الكمبيوتر، هندسة البرمجيات، علوم البيانات، نظم المعلومات)، أو أي تخصص ذي الصلة.

– محلل مالي: شهادة البكالوريوس في تخصصات: (المحاسبة، المالية، إدارة الأعمال)، أو أي تخصص ذي الصلة.

التقديم على الوظائف

وأوضحت إدارة البنك، أنّ التقديم مُتاحٌ عبر الموقع الإلكتروني للتوظيف، والتقديم مستمر حتى تاريخ 26 مارس 2023م، منوهة بأنه للتقديم ومعرفة تفاصيل أكثر عن شروط الوظائف المُعلنة، يرجى الدخول على الرابط التالي: (هنا)

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