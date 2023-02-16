وظائف شاغرة في برنامج التأهيل والإحلال

أعلن برنامج التأهيل والإحلال لتوطين الوظائف في الهيئة الملكية بالجبيل وينبع، عبر موقعه الإلكتروني، عن توفّر وظائف إدارية وفنية شاغرة للجنسين، من حمَلة شهادات الدبلوم والبكالوريوس في عدد من التخصصات؛ وذلك للعمل لدى “شركة ابتكار للتقنية المحدودة، وشركة مجموعة سدر للتجارة والمقاولات، والمعمر لأنظمة المعلومات، والشركة السعودية للحاسبات الإلكترونية، وشركة مستورة للتجارة والمقاولات المحدودة” في كل من ينبع، وجازان، والجبيل.

تفاصيل وظائف برنامج التأهيل والإحلال

وأبرز البرنامج، أنَّ الوظائف المتاحة وفق المسميات التالية:

– مسؤول أنظمة (للجنسين/ ينبع).

– فني مرحلات كهربائية (للرجال/ جازان).

– مدير تهيئة وتغيير وإصدار تقنية المعلومات (للجنسين/ الجبيل).

– أخصائي دعم فني (عدد وظيفتين للجنسين/ الجبيل).

– مفتش ميداني (للرجال/ الجبيل).

التقديم على الوظائف

وأوضح البرنامج، أنّ التقديم مُتاحٌ عبر موقعه الإلكتروني للتوظيف، وذلك بدءًا من تاريخ اليوم الموافق 16 فبراير 2023م؛ والتقديم مستمر حتى تاريخ 26 فبراير 2023م.

وللتقديم ومعرفة تفاصيل أكثر عن شروط الوظائف المُعلنة، يرجى الدخول على الرابط التالي: (هنا)