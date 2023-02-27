وظائف شاغرة في شركة الأنظمة الميكانيكية

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أعلنت الشركة الوطنية للأنظمة الميكانيكية “NCMS”، عبر موقعها الإلكتروني، عن توفّر وظائف هندسية وإدارية وأمنية شاغرة للسعوديين، من حمَلة شهادات الثانوية العامة والدبلوم والبكالوريوس في عدد من التخصصات؛ وذلك للعمل بفروع الشركة في محافظة جدة.
وأبرزت الشركة الوطنية للأنظمة الميكانيكية، أنَّ الوظائف المتاحة وفق المسميات التالية:
– مهندس مشاريع.
– مدير التكلفة.
– رجل أمن.
– مدير التسويق.
وأوضحت الشركة الوطنية للأنظمة الميكانيكية، أنّ التقديم مُتاحٌ عبر موقعها الإلكتروني للتوظيف، وذلك بدءًا من تاريخ اليوم الموافق 27 فبراير 2023م.
وأشارت الشركة إلى أنه للتقديم ومعرفة تفاصيل أكثر عن شروط الوظائف المُعلنة، يرجى الدخول على الرابط التالي: (هنا)