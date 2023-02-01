وظائف شاغرة في شركة الحفر العربية

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أعلنت شركة الحفر العربية، عبر موقعها الإلكتروني، عن توفر وظائف هندسية وإدارية وفنية شاغرة للسعوديين، من حمَلة شهادات الدبلوم والبكالوريوس في عدد من التخصصات؛ وذلك للعمل بفروع الشركة ومشاريعها القائمة في محافظات المنطقة الشرقية.
وأبرزت شركة الحفر العربية، أن الوظائف المتاحة وفق المسميات التالية:
– مهندس معدات مراقبة الآبار.
– مهندس ومخطط مشروع.
– أخصائي تطبيقات الأعمال.
– أخصائي الشؤون القانونية.
– كهربائي.
وأوضحت شركة الحفر العربية، أنّ التقديم مُتاحٌ عبر موقعها الإلكتروني للتوظيف، وذلك بدءًا من تاريخ اليوم الأربعاء الموافق 1 فبراير 2023م.
وأفادت الشركة أنه للتقديم ومعرفة تفاصيل أكثر عن شروط الوظائف المُعلنة، يرجى الدخول على الرابط التالي: (هنا)