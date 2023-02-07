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وظائف شاغرة في شركة الفنار

2023-02-07 الساعة 5:28
وظائف شاغرة في شركة الفنار
المواطن- خالد الأحمد

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أعلنت شركة الفنار، عبر موقعها الإلكتروني، عن توفّر وظائف إدارية وهندسية شاغرة للسعوديين، من حمَلة شهادة البكالوريوس في عدد من التخصصات؛ وذلك للعمل لدى فروع الشركة ومصانعها ومشاريعها في مدينة الرياض.

تفاصيل وظائف شركة الفنار

وأبرزت شركة الفنار، أنَّ الوظائف المتاحة وفق المسميات التالية:

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وظائف هندسية وإدارية شاغرة لدى إريكسون

– محلل أعمال التمويل.

– أخصائي التطوير المؤسسي.

– أخصائي أول التطوير المؤسسي.

– مدير التدريب.

– مدير قسم التصميم الميكانيكي.

– استشاري أول التوريد/ المصادر.

التقديم على الوظائف

وأوضحت شركة الفنار، أنّ التقديم مُتاحٌ عبر موقعها الإلكتروني للتوظيف، وذلك بدءًا من تاريخ اليوم الثلاثاء الموافق 7 فبراير 2023م.

وللتقديم ومعرفة تفاصيل أكثر عن شروط الوظائف المُعلنة، يرجى الدخول على الرابط التالي: (هنا)

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