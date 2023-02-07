موانئ توقع اتفاقية لإنشاء مركز لوجستي بميناء الدمام توفيت ابنته تحت الأنقاض فظل ممسكًا بيدها حتى انتشال جثمانها منفذو جرائم سطو وحيازة مخدرات في قبضة الأمن جورجينا مع أطفالها في صحراء المملكة: يوم رائع الجوازات تستعرض خدماتها وإنجازاتها في ليب 23 غوغل Bard ينافس ChatGPT 10 وظائف شاغرة لدى شركة BAE SYSTEMS وظائف شاغرة في شركة الفنار ولي العهد يبحث العلاقات الثنائية مع رئيسة الوزراء الإيطالية رويترز: صندوق الاستثمارات يتلقى طلبات سندات خضراء بـ 12 مليار دولار
أعلنت شركة الفنار، عبر موقعها الإلكتروني، عن توفّر وظائف إدارية وهندسية شاغرة للسعوديين، من حمَلة شهادة البكالوريوس في عدد من التخصصات؛ وذلك للعمل لدى فروع الشركة ومصانعها ومشاريعها في مدينة الرياض.
وأبرزت شركة الفنار، أنَّ الوظائف المتاحة وفق المسميات التالية:
– محلل أعمال التمويل.
– أخصائي التطوير المؤسسي.
– أخصائي أول التطوير المؤسسي.
– مدير التدريب.
– مدير قسم التصميم الميكانيكي.
– استشاري أول التوريد/ المصادر.
وأوضحت شركة الفنار، أنّ التقديم مُتاحٌ عبر موقعها الإلكتروني للتوظيف، وذلك بدءًا من تاريخ اليوم الثلاثاء الموافق 7 فبراير 2023م.
وللتقديم ومعرفة تفاصيل أكثر عن شروط الوظائف المُعلنة، يرجى الدخول على الرابط التالي: (هنا)