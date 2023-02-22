Icon

تدشين رابطة مرشدي عسير السياحيين Icon موسكو: بايدن لم يجرؤ على زيارة كييف دون مطالبتنا بضمان سلامته Icon وظائف شاغرة في شركة سيمينس في 3 مدن Icon بوليفارد رياض سيتي تستعيد ذكرى 3 قرون من الحضارة السعودية Icon أول تعليق من علي البليهي بعد أزمته مع جماهير شباب الأهلي Icon توافد كبير على ‎بوليفارد سيتي للاحتفال بيوم التأسيس Icon ملك المغرب يتعرض لوعكة صحية Icon طالبان تحظر بيع واستخدام موانع الحمل Icon 15 وظيفة شاغرة لدى أرامكو الطبي Icon لقطات من عرض عسكري وحضور كبير في الدرعية بمناسبة يوم التأسيس Icon

مرخصة من وزارة الاعلام

السعودية اليوم

أخبار أمنية

صوت المواطن

وظائف

الرياضة

كوبونات المواطن

السوق

حساب المواطن

العالم

المجتمع

وظائف
السعودية اليوم
حصاد اليوم

وظائف شاغرة في شركة سيمينس في 3 مدن

الأربعاء ٢٢ فبراير ٢٠٢٣ الساعة ٨:٥٨ مساءً
وظائف شاغرة في شركة سيمينس في 3 مدن
المواطن- خالد الأحمد

مواضيع ذات علاقة

أعلنت شركة سيمينس الألمانية الدولية “SIEMENS”، عبر موقعها الإلكتروني، عن توفّر وظائف هندسية وإدارية شاغرة للسعوديين، من حمَلة شهادات البكالوريوس والماجستير في عدد من التخصصات؛ وذلك للعمل بفروع الشركة ومشاريعها القائمة بالمملكة في كل من الرياض، والخبر، وجدة.

تفاصيل وظائف سيمينس

وأبرزت شركة سيمينس، أنّ الوظائف المتاحة وفق المسميات التالية:

– مدير الموقع/ المطار (الرياض).

– مدير المشروع الفني (الرياض).

– مدير مشروع التسليم (الرياض).

– مدير مشروع تجاري (الرياض).

– مهندس تكليف رئيسي (الخبر).

– مراقب مالي (جدة).

– مهندس اقتراح اتصالات (جدة).

التقديم على الوظائف

وأوضحت شركة سيمينس، أن التقديم مُتاحٌ عبر موقعها الإلكتروني للتوظيف، وذلك بدءًا من تاريخ اليوم الموافق 22 فبراير 2023م.

وللتقديم ومعرفة تفاصيل أكثر عن شروط الوظائف المُعلنة، يرجى الدخول على الرابط التالي: (هنا)

Al Mouwaten تابعوا آخر أخبار صحيفة المواطن على Google news
تعليقك على الخبر
لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني | الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *
التعليق
الاسم
البريد الإلكتروني

إقرأ المزيد

أمير الشرقية : اكتفاء أحد أهم برامج تعزيز المحتوى المحلي
السعودية اليوم

أمير الشرقية : اكتفاء أحد أهم برامج...

السعودية اليوم
تقديم خدمات الأحوال المدنية لذوي شهداء الواجب في منازلهم
السعودية اليوم

تقديم خدمات الأحوال المدنية لذوي شهداء الواجب...

السعودية اليوم
مراد باتنا مطلب النصراويين
الرياضة

مراد باتنا مطلب النصراويين

الرياضة
تاليسكا ينفرد بـ صدارة ترتيب هدافي دوري روشن
الرياضة

تاليسكا ينفرد بـ صدارة ترتيب هدافي دوري...

الرياضة
جثمان المبتعث الغريبي يصل المملكة اليوم
السعودية اليوم

جثمان المبتعث الغريبي يصل المملكة اليوم

السعودية اليوم
وقوع أكثر من 220 هزة ارتدادية في أعقاب زلزال تركيا
العالم

وقوع أكثر من 220 هزة ارتدادية في...

العالم
تحقيق روسي بشأن استخدام أوكرانيا لأسلحة كيماوية
آخر الاخبار

تحقيق روسي بشأن استخدام أوكرانيا لأسلحة كيماوية

آخر الاخبار
جون سينا يصدم الجماهير في فيلم ريكي ستانيكي
مشاهير

جون سينا يصدم الجماهير في فيلم ريكي...

مشاهير