وظائف شاغرة في شركة سيمينس في 3 مدن

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أعلنت شركة سيمينس الألمانية الدولية “SIEMENS”، عبر موقعها الإلكتروني، عن توفّر وظائف هندسية وإدارية شاغرة للسعوديين، من حمَلة شهادات البكالوريوس والماجستير في عدد من التخصصات؛ وذلك للعمل بفروع الشركة ومشاريعها القائمة بالمملكة في كل من الرياض، والخبر، وجدة.
وأبرزت شركة سيمينس، أنّ الوظائف المتاحة وفق المسميات التالية:
– مدير الموقع/ المطار (الرياض).
– مدير المشروع الفني (الرياض).
– مدير مشروع التسليم (الرياض).
– مدير مشروع تجاري (الرياض).
– مهندس تكليف رئيسي (الخبر).
– مراقب مالي (جدة).
– مهندس اقتراح اتصالات (جدة).
وأوضحت شركة سيمينس، أن التقديم مُتاحٌ عبر موقعها الإلكتروني للتوظيف، وذلك بدءًا من تاريخ اليوم الموافق 22 فبراير 2023م.
وللتقديم ومعرفة تفاصيل أكثر عن شروط الوظائف المُعلنة، يرجى الدخول على الرابط التالي: (هنا)