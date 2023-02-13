وظائف شاغرة في شركة BAE SYSTEMS

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أعلنت شركة بي إيه إي سيستمز السعودية “BAE SYSTEMS”، عبر موقعها الإلكتروني، عن توفّر وظائف هندسية وفنية وتدريبية شاغرة للسعوديين، من حمَلة شهادات الدبلوم والبكالوريوس والماجستير في عدد من التخصصات؛ وذلك للعمل بفروع الشركة في كل من الرياض، والظهران.
وأبرزت الشركة، أنَّ الوظائف المتاحة وفق المسميات التالية:
– مهندس شبكات أول/ المشاريع (الرياض).
– مهندس دعم الحوسبة (الرياض).
– فني محركات (الظهران).
– مدير السلامة والصحة والبيئة/ الحوكمة (الرياض).
– مدرب مراقبة الحركة الجوية (الرياض).
– مدير مشروع (الرياض).
– فني مراقبة تآكل الطائرات (الظهران).
وأوضحت الشركة، أنّ التقديم مُتاحٌ عبر موقعها الإلكتروني للتوظيف، وذلك بدءًا من تاريخ اليوم الموافق 13 فبراير 2023م؛ والتقديم مستمرٌّ حتى تاريخ 27 فبراير 2023م.
وللتقديم ومعرفة تفاصيل أكثر عن شروط الوظائف المُعلنة، يرجى الدخول على الرابط التالي: (هنا)