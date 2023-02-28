وظائف شاغرة في شركة Ericsson

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أعلنت شركة إريكسون “Ericsson”، عبر موقعها الإلكتروني، عن توفّر وظائف هندسية وإدارية شاغرة للسعوديين، من حمَلة شهادات البكالوريوس والماجستير في عدد من التخصصات؛ وذلك للعمل بفروع الشركة بالمملكة في مدينة الرياض.
وأبرزت شركة إريكسون، أنَّ الوظائف المتاحة وفق المسميات التالية:
– مهندس حلول (عدد وظيفتين): شهادة البكالوريوس أو الماجستير في تخصصات: (علوم الكمبيوتر، الهندسة، نظم المعلومات).
– مخطط مشروع: شهادة البكالوريوس في تخصص ذي الصلة.
– مدير مشروع العملاء: شهادة البكالوريوس أو الماجستير في تخصصات: (الهندسة، علوم الكمبيوتر).
– موظف موارد بشرية: شهادة البكالوريوس في تخصص إدارة الأعمال، أو ما يعادلها.
وأوضحت شركة إريكسون، أنَّ التقديم مُتاحٌ عبر موقعها الإلكتروني للتوظيف، وذلك بدءًا من تاريخ اليوم الموافق 28 فبراير 2023م.
وللتقديم ومعرفة تفاصيل أكثر عن شروط الوظائف المُعلنة، يرجى الدخول على الرابط التالي: (هنا)