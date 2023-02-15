وظائف شاغرة في فروع شركة الفنار

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أعلنت شركة الفنار، عبر موقعها الإلكتروني، عن توفّر وظائف إدارية وهندسية شاغرة للسعوديين، من حمَلة شهادة البكالوريوس في عدد من التخصصات؛ وذلك للعمل لدى فروع الشركة ومصانعها ومشاريعها في كل من الرياض، وتبوك.
وأبرزت شركة الفنار، أنَّ الوظائف المتاحة وفق المسميات التالية:
– مستشار تقني أول (الرياض).
– مستشار وظيفي أول (الرياض).
– أخصائي أول تخطيط أعمال تقنية المعلومات (الرياض).
– محاسب مدفوعات (تبوك).
– مدير قسم ضمان الجودة (الرياض).
– أخصائي دعم الأعمال (الرياض).
– أخصائي تقنية المعلومات (الرياض).
– مدير قسم خدمات التأمين (الرياض).
وأوضحت شركة الفنار، أنّ التقديم مُتاحٌ عبر موقعها الإلكتروني للتوظيف، وذلك بدءًا من تاريخ اليوم الموافق 15 فبراير 2023م.
وللتقديم ومعرفة تفاصيل أكثر عن شروط الوظائف المُعلنة، يرجى الدخول على الرابط التالي: (هنا)