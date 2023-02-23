وظائف شاغرة في مجموعة Serco

أعلنت مجموعة شركة سيركو للخدمات الدولية “Serco Group”، عبر موقعها الإلكتروني، عن توفّر وظائف إدارية وهندسية وفنية شاغرة للسعوديين، من حمَلة شهادات الدبلوم والبكالوريوس في عدد من التخصصات؛ وذلك للعمل بفروع المجموعة في مدينة الرياض.

تفاصيل وظائف Serco

وأبرزت مجموعة شركة سيركو، أنّ الوظائف المتاحة وفق المسميات التالية:

– مستشار إدارة المرافق.

– رئيس مكافحة الحرائق/ الإطفاء.

– مدير التدريب.

– مدير محطة الإطفاء.

– مدير طاقم خدمات الإنقاذ ومكافحة الحرائق.

– مشغل غرفة الإنذار.

– مدير العقود.

التقديم على الوظائف

وأوضحت مجموعة شركة سيركو، أنّ التقديم مُتاحٌ عبر موقعها الإلكتروني للتوظيف، وذلك بدءًا من تاريخ اليوم الموافق 23 فبراير 2023م.

وللتقديم ومعرفة تفاصيل أكثر عن شروط الوظائف المُعلنة، يرجى الدخول على الرابط التالي: (هنا)