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وظائف شاغرة في مركز أرامكو الطبي

2023-02-08 الساعة 10:07
وظائف شاغرة في مركز أرامكو الطبي
المواطن- خالد الأحمد

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أعلن مركز جونز هوبكنز أرامكو للرعاية الصحية، عبر موقعه الإلكتروني، عن توفّر وظائف إدارية وصحية شاغرة للجنسين، من حمَلة شهادات البكالوريوس والماجستير والدكتوراه والبورد في عدد من التخصصات؛ وذلك للعمل بفروع المركز في محافظات المنطقة الشرقية.

تفاصيل وظائف أرامكو الطبي

وأبرز مركز أرامكو الطبي، أنَّ الوظائف المتاحة وفق المسميات التالية:

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– مساعد مستشار خدمات الموارد البشرية.

– أخصائي معالج أسنان.

– أخصائي وظيفي أول لتقنية المعلومات.

– مساعد محلل الأعمال.

– مستشار خدمات المرضى.

– محاسب مساعد.

– طبيب أمراض الكلى.

– أخصائي أشعة.

التقديم على الوظائف

وأوضح مركز أرامكو الطبي، أنّ التقديم مُتاحٌ عبر موقعه الإلكتروني للتوظيف، وذلك بدءًا من تاريخ اليوم الموافق 8 فبراير 2023م.

وللتقديم ومعرفة تفاصيل أكثر عن شروط الوظائف المُعلنة، يرجى الدخول على الرابط التالي: (هنا)

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