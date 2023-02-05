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وظائف شاغرة في مركز الرقابة على الالتزام البيئي

2023-02-05 الساعة 8:35
وظائف شاغرة في مركز الرقابة على الالتزام البيئي
المواطن- خالد الأحمد

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أعلن المركز الوطني للرقابة على الالتزام البيئي، عبر موقعه الإلكتروني، عن توفّر وظائف إدارية شاغرة للسعوديين، من حمَلة شهادة البكالوريوس في تخصصات: (المحاسبة، المالية)؛ وذلك للعمل بمقر المركز في مدينة الرياض.

تفاصيل وظائف الالتزام البيئي

وأبرز المركز الوطني، أنَّ الوظائف المتاحة وفق المسميات التالية:

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– مدير إدارة التخطيط المالي.

– مدير إدارة الميزانية.

– محاسب مدفوعات.

– محاسب عام.

التقديم على الوظائف

وأوضح المركز الوطني، أنّ التقديم مُتاحٌ عبر الموقع الإلكتروني للتوظيف، وذلك بدءًا من تاريخ اليوم الأحد الموافق 5 فبراير 2023م؛ والتقديم مستمر حتى تاريخ 8 فبراير 2023م.

وأفاد المركز أنه للتقديم ومعرفة تفاصيل أكثر عن شروط الوظائف المُعلنة، يرجى الدخول على الرابط التالي: (هنا)

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