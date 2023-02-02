وظائف شاغرة في مطارات جدة

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أعلنت شركة مطارات جدة “JedCo”، عبر موقعها الإلكتروني، عن توفّر وظائف إدارية وهندسية شاغرة للسعوديين، من حمَلة شهادة البكالوريوس في عدد من التخصصات؛ وذلك للعمل بمقر الشركة في محافظة جدة.
وأبرزت شركة مطارات جدة، أنّ الوظائف المتاحة وفق المسميات التالية:
– مدير مركز دفاع الأمن السيبراني.
– رئيس قسم حوكمة وامتثال الأمن السيبراني.
– أخصائي مخاطر الأمن السيبراني.
– مهندس حلول الأمن السيبراني.
– أخصائي شؤون مجلس الإدارة.
– أخصائي الحوكمة.
وأوضحت شركة مطارات جدة، أنّ التقديم مُتاحٌ عبر موقعها الإلكتروني للتوظيف، وذلك بدءًا من تاريخ اليوم الموافق 2 فبراير 2023م؛ والتقديم مستمرٌ حتى تاريخ 12 فبراير 2023م.
وللتقديم ومعرفة تفاصيل أكثر عن شروط الوظائف المُعلنة، يرجى الدخول على الرابط التالي: (هنا)