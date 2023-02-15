وظائف شاغرة في هيئة تنظيم المياه والكهرباء

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أعلنت هيئة تنظيم المياه والكهرباء، عبر موقعها الإلكتروني، عن توفّر وظائف إدارية وهندسية شاغرة للسعوديين، من حمَلة شهادات الدبلوم والبكالوريوس في عدد من التخصصات؛ وذلك للعمل بعدد من إدارات الهيئة في مدينة الرياض.
وأبرزت هيئة تنظيم المياه والكهرباء، أن الوظائف المتاحة وفق المسميات التالية:
– محلل أول أمن سيبراني.
– محلل ثاني نظم البنية التحتية.
– محلل ثاني مشاريع تقنية المعلومات.
– محلل اتصالات.
– محلل ثاني علاقات عملاء.
– محلل أول شبكات وأنظمة البنية التحتية.
– محلل ثاني تخطيط الموارد المؤسسية.
وأوضحت هيئة تنظيم المياه والكهرباء، أنّ التقديم متاح عبر موقعها الإلكتروني للتوظيف، وذلك بدءًا من تاريخ اليوم الموافق 15 فبراير 2023م؛ والتقديم مستمر حتى تاريخ 2 مارس 2023م.
وللتقديم ومعرفة تفاصيل أكثر عن شروط الوظائف المُعلنة، يرجى الدخول على الرابط التالي: (هنا)