وظائف شاغرة لدى أرامكو الطبي

أعلن مركز جونز هوبكنز أرامكو للرعاية الصحية، عبر موقعه الإلكتروني، عن توفّر وظائف صحية وإدارية شاغرة للجنسين، من حمَلة شهادات الدبلوم والبكالوريوس والماجستير والدكتوراه والبورد في عدد من التخصصات؛ وذلك للعمل بفروع المركز في محافظات المنطقة الشرقية.

تفاصيل وظائف أرامكو الطبي

وأبرز مركز أرامكو الطبي، أنَّ الوظائف المتاحة وفق المسميات التالية:

– طبيب طب الأورام.

– محلل الأعمال/ العقود.

– محلل وظيفي أول لتقنية المعلومات.

– أخصائي مختبر إكلينيكي/ كيمياء.

– مساعد منسق فئة.

– مساعد أخصائي مختبرات.

– فني مختبر.

– أخصائي أول مختبرات.

– أخصائي ممارس صحة مهنية.

– أخصائي علم الأمراض.

– مساعد أخصائي سمعيات.

– مساعد محلل وظيفي لتقنية المعلومات.

– مخطط المخزون.

– طبيب أطفال.

– مستشار أمني أول.

التقديم على الوظائف

وأوضح مركز أرامكو الطبي، أنّ التقديم مُتاحٌ عبر موقعه الإلكتروني للتوظيف، وذلك بدءًا من تاريخ اليوم الموافق 13 فبراير 2023م.

وللتقديم ومعرفة تفاصيل أكثر عن شروط الوظائف المُعلنة، يرجى الدخول على الرابط التالي: (هنا)