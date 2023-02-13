ما علاقة أشكال البشر بالمناخ؟ وصول تحديث iOS 16.3.1 بتحديثات أمنية و إصلاحات مهمة للأخطاء وظائف شاغرة لدى أرامكو الطبي ضبط باكستاني في جدة بحوزته 2 كيلو من الشبو لقطات لممرضة تركية تخاطر بحياتها لتنقذ طفلاً مريضًا أثناء الزلزال عبدالرحمن بن مساعد يعزف على البيانو في بروفات يوم التأسيس كورونادو الأكثر صناعة للفرص بمباراة واحدة أهداف عديدة لاتفاقية بين استدامة وسال في النقل والخدمات اللوجستية اللواء الفايز يقف على جاهزية قوات الأمن والحماية بمشروع نيوم ميليشيا الحوثي تفجر منازل مواطنين في مأرب والإرياني: عمل بربري جبان
أعلن مركز جونز هوبكنز أرامكو للرعاية الصحية، عبر موقعه الإلكتروني، عن توفّر وظائف صحية وإدارية شاغرة للجنسين، من حمَلة شهادات الدبلوم والبكالوريوس والماجستير والدكتوراه والبورد في عدد من التخصصات؛ وذلك للعمل بفروع المركز في محافظات المنطقة الشرقية.
وأبرز مركز أرامكو الطبي، أنَّ الوظائف المتاحة وفق المسميات التالية:
– طبيب طب الأورام.
– محلل الأعمال/ العقود.
– محلل وظيفي أول لتقنية المعلومات.
– أخصائي مختبر إكلينيكي/ كيمياء.
– مساعد منسق فئة.
– مساعد أخصائي مختبرات.
– فني مختبر.
– أخصائي أول مختبرات.
– أخصائي ممارس صحة مهنية.
– أخصائي علم الأمراض.
– مساعد أخصائي سمعيات.
– مساعد محلل وظيفي لتقنية المعلومات.
– مخطط المخزون.
– طبيب أطفال.
– مستشار أمني أول.
وأوضح مركز أرامكو الطبي، أنّ التقديم مُتاحٌ عبر موقعه الإلكتروني للتوظيف، وذلك بدءًا من تاريخ اليوم الموافق 13 فبراير 2023م.
وللتقديم ومعرفة تفاصيل أكثر عن شروط الوظائف المُعلنة، يرجى الدخول على الرابط التالي: (هنا)