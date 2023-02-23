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وظائف شاغرة لدى البنك الإسلامي

الخميس ٢٣ فبراير ٢٠٢٣ الساعة ٨:٢٢ مساءً
وظائف شاغرة لدى البنك الإسلامي
المواطن- خالد الأحمد

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أعلن البنك الإسلامي للتنمية، عبر موقعه الإلكتروني، عن توفّر وظائف إدارية شاغرة للجنسين، من حمَلة شهادات البكالوريوس والماجستير في عدد من التخصصات؛ وذلك للعمل بالمكتب الرئيسي للبنك في محافظة جدة.

تفاصيل وظائف البنك الإسلامي

وأبرزت إدارة البنك، أنَّ الوظائف المتاحة على مسمى:

– خبير اقتصادي: شهادة البكالوريوس في تخصص الاقتصاد، أو أي تخصص ذي الصلة

– مدير أول/ الدعم التنظيمي: شهادة الماجستير في تخصص ذي الصلة.

التقديم على الوظائف

وأوضحت إدارة البنك، أنّ التقديم مُتاحٌ عبر الموقع الإلكتروني للتوظيف، والتقديم مستمر حتى تاريخ 23 مارس 2023م، منوهة بأنه للتقديم ومعرفة تفاصيل أكثر عن شروط الوظائف المُعلنة، يرجى الدخول على الرابط التالي: (هنا)

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