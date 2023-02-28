وظائف شاغرة لدى البنك السعودي الفرنسي

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أعلن البنك السعودي الفرنسي، عبر موقعه الإلكتروني، عن توفّر وظائف إدارية شاغرة للسعوديين، من حمَلة شهادة البكالوريوس في عدد من التخصصات؛ وذلك للعمل بفروع البنك في مدينة الرياض
وأبرزت إدارة البنك، أنّ الوظائف المتاحة وفق المسميات التالية:
– مسؤول إدارة وكالة القروض.
– مسؤول المحفظة الإقليمية.
– مدير أول الامتثال التنظيمي.
– مدير تحليلات البيانات.
– موظف تحليل البيانات.
– مدير تدقيق تقنية المعلومات.
– مدقق تقنية المعلومات.
– مساعد مدير التمويل.
وأوضحت إدارة البنك، أنَّ التقديم مُتاحٌ عبر الموقع الإلكتروني للتوظيف، وذلك بدءًا من تاريخ اليوم الموافق 28 فبراير 2023م؛ والتقديم مستمر حتى تاريخ 20 مارس 2023م.
وللتقديم ومعرفة تفاصيل أكثر عن شروط الوظائف المُعلنة، يرجى الدخول على الرابط التالي: (هنا)