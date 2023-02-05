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وظائف شاغرة لدى العليان القابضة

2023-02-05 الساعة 11:24
وظائف شاغرة لدى العليان القابضة
المواطن- خالد الأحمد

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أعلنت مجموعة شركة العليان السعودية القابضة، عبر موقعها الإلكتروني، عن توفّر وظائف هندسية وإدارية شاغرة للجنسين، من حمَلة شهادة البكالوريوس في عدد من التخصصات؛ وذلك للعمل بفروع الشركات التابعة للمجموعة في مدينة الرياض.

تفاصيل وظائف العليان القابضة

وأبرزت مجموعة العليان القابضة، أنَّ الوظائف المتاحة على مسمى:

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– مهندس البنية التحتية: شهادة البكالوريوس في تخصصات: (علوم الكمبيوتر، نظم المعلومات)، أو أي تخصص ذي الصلة.

– مسؤول المشتريات: شهادة البكالوريوس في تخصص ذي الصلة.

التقديم على الوظائف

وأوضحت مجموعة العليان القابضة، أنّ التقديم مُتاحٌ عبر موقعها الإلكتروني للتوظيف، وذلك بدءًا من تاريخ اليوم الموافق 5 فبراير 2023م.

وللتقديم ومعرفة تفاصيل أكثر عن شروط الوظائف المُعلنة، يرجى الدخول على الرابط التالي: (هنا)

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