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وظائف شاغرة لدى الهيئة الملكية بالجبيل

الثلاثاء ١٤ فبراير ٢٠٢٣ الساعة ٤:٤٥ مساءً
وظائف شاغرة لدى الهيئة الملكية بالجبيل
المواطن- خالد الأحمد

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أعلنت الهيئة الملكية للجبيل وينبع، عبر موقعها الإلكتروني، عن توفّر وظائف تدريبية وأكاديمية شاغرة للسعوديين، من حمَلة شهادة البكالوريوس والماجستير والدكتوراه في عدد من التخصصات؛ وذلك للعمل لدى معاهد وكليات الهيئة بمحافظة الجبيل.

تفاصيل وظائف الهيئة الملكية

وأبرزت الهيئة الملكية، أنّ الوظائف المتاحة وفق المسميات التالية:

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– مدرب (هندسة ميكانيكية/ لحام).

– أستاذ مساعد/ علوم الحاسب الآلي.

– أستاذ مساعد/ الهندسة المدنية.

– أستاذ مساعد/ إدارة الأعمال (نظم معلومات إدارية).

– أستاذ مساعد/ إدارة الأعمال (لوجيستيات وإدارة سلاسل الامداد).

– أستاذ مساعد/ تقنية هندسة التصنيع.

– أستاذ مساعد/ هندسة كيميائية (التحكم بالعمليات).

– أستاذ مساعد/ هندسة كيميائية (انتقال الحرارة والديناميكية الحرارية).

– أستاذ مساعد/ هندسة كيميائية (عمليات فصل المواد).

– مدرب/ هندسة التصنيع.

– مدرب/ هندسة كيميائية.

– مدرب أول/ هندسة حاسب الآلي.

– أستاذ مساعد/ إدارة الأعمال (محاسبة).

– أستاذ مساعد/ إدارة الأعمال (الموارد البشرية).

التقديم على الوظائف

وأوضحت الهيئة الملكية، أن التقديم متاح عبر موقعها الإلكتروني للتوظيف، وذلك بدءًا من تاريخ اليوم الموافق 14 فبراير 2023م، والتقديم مستمر حتى تاريخ 28 فبراير 2023م.

وللتقديم ومعرفة تفاصيل أكثر عن شروط الوظائف المُعلنة، يرجى الدخول على الرابط التالي: (هنا)

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